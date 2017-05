Enedina Deiro, assistente social, agricultora e também funcionária pública da educação municipal de Valença, presidente da Associação Rural Unidos Para Vencer, localizada na zona rural de Jequiriçá, foi selecionada e está entre as 30 mulheres negras do Brasil, que foram homenageadas no último dia 25, na Câmara Legislativa de Montes Claros (Minas Gerais), com o Troféu Rainha Nzinga.

O Troféu Rainha Nzinga é uma homenagem em reconhecimento à luta em defesa da promoção da igualdade racial e o resgate da dignidade humana, dando visibilidade à temática Gênero e Raça, contribuindo com o fortalecimento da ancestralidade africana, da educação e da diversidade.

Fonte: Ascom Prefeitura de Valença