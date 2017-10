A Prefeitura de Cairu, através da Secretaria da Juventude, implantou nesta quarta feira (25), na Sede do Município, o projeto “Juventude Conectada” com instalação de sinal de Wi-Fi gratuito nas Praças Bandeira e Teixeira de Freitas (Praça do Cais). A ação busca incentivar a convivência social, criando pontos de encontros para que os jovens possam sociabilizar entre si. Além disso, poderão fazer pesquisas escolares em equipe com a internet pública e ter maior apoio dessa importante ferramenta nos estudos.

De acordo com a secretária da Juventude, Luana Figueiredo, o projeto quer realmente criar uma conexão entre os jovens. “Geralmente a internet isola as pessoas em casa, mas o Projeto Juventude Conectada atrai os jovens a um lugar público para ficarem juntos e acessarem gratuitamente a internet e assim trocar ideias e ter um momento entre amigos, postar fotos, dialogar presencialmente, construir e fortalecer relações de amizade, bem como melhorar a afetividade entre eles. A ideia é: viver junto é melhor que viver sozinho”, frisou a secretária.

O projeto será implantado também nas ilhas e terá outros desdobramentos, que são as praças da Juventude, que, além de internet, terão equipamentos que incentivam a convivência social entre os jovens, a exemplo de pistas de skate, mesas de xadrez, aparelhos para exercícios físicos, etc. Tudo para que a galera possa sair do ócio e se movimentar socialmente, formando grupos, não só de whatsapp, mas também em torno de hobbys e atividades recreativas e esportivas que tiram o jovem da ociosidade e das más influências.

O projeto é uma ação presente nas políticas públicas para Juventude elencadas no plano de governo 2017-2020 da gestão do prefeito Fernando Brito beneficiando moradores e turistas. “O município avança na inclusão digital de jovens e esse projeto também propaga a divulgação por parte do público visitante, já que o turista terá esse acesso gratuito em diversos locais do nosso arquipélago e facilidade de espalhar imagens de Cairu rapidamente pela internet. Facilita a comunicação entre as pessoas e populariza a internet para todos”, comemorou o prefeito Fernando Brito.

Informações da Ascom da Prefeitura de Cairu