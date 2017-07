Aconteceu no dia 19 de julho, em Morro de São Paulo-Cairu, o vernissage “Através do olhar” com obras do artista chileno, Esteban Morales Araneda, radicado em Morro de São Paulo há dois anos. A inauguração da exposição na Pousada Bahia Bacana, atraiu admiradores da arte, empresários, turistas e a comunidade do Morro.

A iniciativa conta com o apoio das Pousadas Bahia Bacana e Bahia Inn, através dos empresários Carlos Sautchuck e Marleti da Silva, que conheceram ao conhecerem as obras de Esteban, encomendaram quadros para decorar as pousadas e hoje são uns de seus maiores incentivadores.

“Esteban Morales é um artista com um talento único, um talento que está aqui no Morro de São Paulo, e que na verdade, é um privilégio muito grande o Morro de São Paulo receber o Esteban que veio do Chile. A gente precisa aprender a valorizar esses talentos que chegam a Morro de São Paulo, a gente tem que ter olhos pra isso, essas pessoas não chegam aqui à toa, elas chegam porque aqui tem uma energia muito boa, o lugar é lindo e nós temos que lutar por esse lugar”, ressaltou Carlos Sautchuck, na inauguração do Vernissage.

Esteban Morales começou a pintar aos 15 anos. Suas obras variam as técnicas, de técnica mista a óleo sobre a tela. “Através do olhar”, como o nome sugere, reúne pinturas de pessoas transmitindo as mais variadas emoções e expressões através do olhar. Com traços marcantes, as obras de Morales chamam a atenção pela beleza e pelo sentimento que transmite.

“Pra mim, o fundamental foi buscar conhecer a cultura do povo baiano, e isso aconteceu pouco a pouco. Fui conhecendo e me apaixonando, vou continuar estudando e aprendendo essa cultura pra fazer algo importante não só pra Bahia, mas para o mundo, quero deixar um registro histórico e vivencial da cultura, do que eu estou vivendo”, declarou Esteban Morales, em entrevista o Valença Agora.

Estivemos presentes no vernissage, e contamos tudo através de fotos e entrevistas, na próxima edição impressa (nº 639) do Jornal Valença Agora.

Confira fotos da exposição: