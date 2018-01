Entre os palestrantes das conferências já realizadas pelo TED, estão Bill Clinton, Al Gore, Gordon Brown, Bill Gates, Michelle Obama, os fundadores da Google, Billy Graham e diversos ganhadores do Prêmio Nobel.

A artista valenciana Jamile Menezes participou do TEDxFADBA, no dia 21 de novembro de 2017 em Cachoeira-BA, realizando uma palestra com o tema “a importância da arte para uma educação humanizada”, na qual fala sobre sua vida na zona rural de Valença, a participação nos eventos do Centro de Cultura Olívia Barradas, como o teatro a ajudou a perder a timidez e sobre seu trabalho no Recôncavo da Bahia. O vídeo da conferência foi disponibilizado no youtube no último dia 16 de janeiro.

O TEDxFADBA teve por objetivo inspirar as pessoas que dele fizeram parte com ideias em variados campos de atuação (um mosaico de ideias), sendo os participantes porta-vozes dessas em suas comunidades, no seu ambiente de trabalho, nos meios de comunicação e onde for possível disseminar e implantá-las.

Jamile Menezes conta através de sua história como a arte transformou a sua vida e vem permitindo que ela transforme a vida de adultos e crianças por meio de sua atuação. Uma linda história de superação, redescoberta e amor pela arte. Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), pós-graduanda em Arte Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), arte-educadora no Ensino Fundamental I do Colégio Montessori em Cruz das Almas-BA, na rede pública e estadual de ensino do Recôncavo baiano. Fotógrafa, designer e editora de vídeos na Art & Foto, em Valença-BA. Publicou um livro intitulado “As escolas de Joana”, que foi adotado como paradidático e apresentado em eventos nas cidades do Recôncavo e Baixo Sul da Bahia. Interpreta a Boneca Zazá, realizando contações de histórias afro-brasileiras e indígenas, com brincadeiras populares. É atriz e produtora na Bocó Cia. de Humor, em Cachoeira-BA.

Jamile compartilhou com o Jornal Valença Agora como foi a experiência de palestrar na TEDxFABA. “Foi muito importante e enriquecedor para mim participar deste evento, pois pude divulgar meu trabalho e falar sobre meu propósito de vida, junto com outras pessoas que fazem um trabalho significativo no país e no exterior. Ser escolhida para palestrar no TEDxFADBA foi emocionante, não imaginava que era um evento tão grandioso. Fiquei orgulhosa de fazer parte e levar um pouco do meu projeto, inspirando e motivando as pessoas, mostrando que elas também podem alcançar seus sonhos. Tive um retorno muito positivo, recebi vários elogios e depoimentos agradecendo pelo que eu faço, por representar o povo da zona rural e contribuir para um mundo melhor”, ressaltou.

Confira no vídeo abaixo a palestra de Jamile Menezes:

Sobre o TED

TED (acrônimo de Technology, Entertainment, Design; em português: Tecnologia, Entretenimento, Planejamento) é uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas pela fundação Sapling, dos Estados Unidos, sem fins lucrativos, destinadas à disseminação de ideias – segundo as palavras da própria organização, “ideias que merecem ser disseminadas”. Suas apresentações são limitadas a dezoito minutos, e os vídeos são amplamente divulgados na Internet.

O grupo foi fundado em 1984, e a primeira conferência aconteceu em 1990. Originalmente influenciada pelo Vale do Silício, sua ênfase era tecnologia e design, mas com o aumento da popularidade os temas abordados passaram a ser mais amplos, abrangendo quase todos os aspectos de ciência e cultura. Entre os palestrantes das conferências estão Bill Clinton, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, os fundadores da Google, Billy Graham e diversos ganhadores do Prêmio Nobel.

TEDx

No espírito das ideias que merecem ser espalhadas, o TED criou, em 2009, o programa chamado TEDx. O TEDx é um programa de eventos locais, e organizados de forma independente, que reúne pessoas para dividir uma experiência ao estilo TED. Com eventos espalhados pelo o mundo, o TED conseguiu um alcance ainda maior de disseminação de boas ideias, de tal forma que em 2010 foram realizadas as primeiras conferências em países como o Líbano, Arábia Saudita e Armênia

