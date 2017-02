O secretário de Administração, Sinésio Cabral Neto, os senhores Olivaldo e Durval Sarmento representando a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o presidente da Liga Valenciana de Futebol, Edmundo Fonseca, estiveram reunidos nas dependências do Estádio Antônio Sereia para alinhar o Campeonato Municipal de Futebol, que terá início dia 12 de março, com o jogo de abertura entre Ypiranga X São Cristóvão.

No encontro ficou definido o apoio do município a partir de um convênio com a Liga Valenciana. A partir de segunda (13), a secretaria de Infra Estrutura dará início as obras de recuperação do Estádio: alambrados, instalações hidráulicas e elétricas, telhados/vestuário, pintura, entre outras. 08 clubes participarão do Campeonato: Ypiranga, São Cristóvão, Flamengo, Bahia, União, Novo Horizonte, Palmeiras e Skiva.

Ascom/Gov.Valença-BA

Foto: Lima