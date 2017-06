Peça tem apresentações no sábado e no domingo, no Centro de Cultura Olívia Barradas. Ingressos custam R$ 10 e R$ 5

O espetáculo “Sobre a Pele” será apresentado em Valença neste fim de semana (sábado e domingo), às 20h, no Centro de Cultura Olívia Barradas. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Instituições e movimentos em defesa da mulher como faculdades, universidades, coletivos e afins podem ter acesso a uma cota de convites. Os interessados devem procurar a produção local (Jhessy Coutinho) pelo telefone 75 98836-2552.

Indicada em três categorias ao Prêmio Braskem de Teatro 2016 (melhor atriz, melhor texto e diretor revelação), a montagem passou recentemente por Feira de Santana e será apresentada em outras três cidades baianas (Porto Seguro, Juazeiro e Santo Amaro), que são apontados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) como locais de elevado índice de violência contra a mulher no estado. Após cada apresentação, será promovida uma conversa entre elenco, diretor e o público presente.

A obra, que acaba de representar o Brasil em Lima, no Peru, tem direção de Fernando Santana (Namíbia, não!, Exu A Boca do Universo) e conta com uma equipe composta por Agamenon de Abreu, Allison de Sá (Ganhador do prêmio Braskem 2016), Luciano Salvador Bahia, além das participações especiais de Hebe Alves e Harildo Déda, em vozes off.

“Sobre a Pele” é uma realização do Colectivo Âmbar, rede de artistas e promotores cênicos latino-americanos, em parceria artística entre Brasil e México.

SINOPSE

“Sobre a Pele” é um drama realizado por quatro atrizes e traça a história das memórias de Sofia, mulher idosa que perdeu a visão após presenciar o afogamento da mãe. Presa em um manicômio, ela revive fragmentos de sua trajetória repleta de opressões psicológicas, perda de esperança e dos seus próprios sonhos. As atrizes se alternam em um embate cênico entre as lembranças doentias e a realidade cruel do cárcere vivido por Sofia, que tem como único subterfúgio esculpir com argila uma vida de lembranças fraturadas.

Uerla Cardoso (atriz de Maçã e A Ambulância) representa Sofia, e tem a companhia de Lílith Marques (Atire a primeira pedra e As quatro meninas), Ella Nascimento (O Paí, Ó e Cabaré da Raça) e Jane Santa Cruz (Dorotéia e Cuida bem de mim), que interpretam três memórias traumáticas da Infância, Juventude e Maturidade, respectivamente.

O ‘Projeto Sobre a Pele em Circulação – Um Realce Sobre o Feminino’ conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Secretaria da Fazenda e Governo da Bahia, através do edital Setorial de Teatro 2016, além da parceria junto a Diretoria de Espaços Culturais e suas unidades nas cidades visitadas.

OFICINAS GRATUITAS

O projeto levará também oficinas gratuitas de dramaturgia, atuação e dança, ministradas nos dias 9 e 11 de junho (sexta-feira e domingo) pelo diretor Fernando Santana e pelas atrizes do espetáculo.

9 de junho, às 9h no Centro de Cultura Olívia Barradas

A Oficina Estado Cênico é pautada em dramaturgia e atuação e será oferecida exclusivamente para participantes do gênero feminino a partir de 15 anos, com alguma experiência em teatro. Dramaturgo e diretor do espetáculo, Fernando Santana desenvolverá com as participantes, a partir de exercícios práticos e teóricos, a criação de novos textos teatrais sem perder de vista a inteireza cênica; o que os ministrantes intitulam de “corpo constante”. Serão oferecidas 15 vagas.

11 de junho, às 9h no Centro de Cultura Olívia Barradas

A Oficina Movimento Essencial conta com exercícios de atuação e princípios da dança. Ministrada por Jane Santa Cruz, Ella Nascimento, Uerla Cardoso e Lílith Marques (atrizes), trará como conteúdo uma série de exercícios voltados a técnicas de interpretação, com eixo no movimento-imagem-ação e princípios de vários estilos brasileiros de dança, entre eles a dança afro e o côco, além de outras referências de estilos femininos como o stiletto (dança de salto). Serão oferecidas 20 vagas.

Foto: Andréa Magnonoi / Divulgação e Diney Araújo/ Divulgação

Contatos: Jane Santa Cruz: (71) 99615-8602

Jhessy Coutinho: (75) 98836-2552