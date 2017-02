O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), tomou posse na tarde desta quinta-feira, 16, da presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). Eleito no último dia 25 de janeiro, Ribeiro ficará à frente da entidade, que representa os municípios baianos, no biênio 2017/ 2018.

De acordo com Eures Ribeiro, 96 questões municipalistas tramitam no Congresso precisam da união dos prefeitos. A principal pauta é a derrubada do veto do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Atualmente, todo o valor arrecadado com ISS vai para Barueri, em São Paulo.

Um projeto de lei aprovado no Congresso prevê a redistribuição do imposto para os municípios onde houve consumo. No entanto, o presidente Michel Temer (PMDB) vetou o projeto.

Outra bandeira dele é tem relação com a Coelba. Segundo ele, a taxa de iluminação pública, que é um imposto municipal, vai direto para a Coelba e não fica nas contas das prefeituras.

“Esta prática tem sido repetida há anos e anos, de forma irregular, e nós, gestores, estamos sendo passivos. Queremos que esse dinheiro vá para uma conta da prefeitura e, depois, o próprio município repasse à Coelba o que for devido a ela”, afirma Ribeiro.

Fonte: Portal A Tarde

Foto: Luan Santos/Ag. A TARDE