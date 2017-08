Henrique Gonçalves Trindade destacou a organização do Rotary Club de Valença e deixou sua mensagem aos companheiros rotarianos

O Rotary Club de Valença recebeu no último dia 11, a visita oficial do Governador Distrital Henrique Gonçalves Trindade e família. Henrique Trindade foi empossado Governador do Distrito 4550 Ano Rotário 2017-2018 em julho deste ano, e neste período tem visitado os clubes Rotary do interior do Estado e da capital. O Rotary Club de Valença é 16º clube a ser visitado por Henrique Trindade que é originário do Rotary Club Salvador Barra. O Governador e sua família foram recepcionados pelos rotarianos numa noite de solenidade rotariana.

Presentes na mesa diretora da solenidade, o presidente do Rotary Club de Valença, Jaime Cesar Godinho e sua esposa Marlene Andrade; o Governador do Distrito 4550, Henrique Gonçalves Trindade e sua esposa Luciana Gomes; o Governador Assistente Anderson Freitas; o médico Mustafá Rosemberg representando a Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes – Avela e o Venerável Mestre da Loja Maçônica Paz e Fraternidade, Lourenço Antônio.

Após os atos oficiais de saudação ao pavilhão nacional e execução do Hino Nacional, o presidente Jaime Godinho deu as boas-vindas ao casal visitante e realizou seu pronunciamento. “Hoje é um momento em que nós rotarianos nos sentimos muito felizes pela visita do nosso Governador, consideramos isso uma oportunidade única para aprendermos a sermos melhores rotarianos”, destacou Jaime. O presidente do Rotary Club de Valença aproveitou a ocasião para reforçar o objetivo do clube e engajar seus membros nos trabalhos planejados para este ano rotário. “Fizemos o nosso planejamento estratégico pautado naquilo que são os desígnios do Rotary Club de Valença, ‘dar de si antes de pensar em si’, servir à nossa comunidade. Pra esse desafio eu quero conclamar os companheiros rotarianos para buscarmos cada meta escrita, vamos nos comprometer com nosso planejamento e fazer acontecer tudo aquilo que definimos como metas e ações”.

“Os nossos objetivos e as nossas metas estarão cumpridos no momento em que a sociedade conhecer e reconhecer a nossa organização, e mais, estejamos todos felizes, satisfeitos, descontraídos e movidos pelo entusiasmo”, concluiu Godinho.

O Governador Henrique Gonçalves Trindade teve seu currículo apresentado aos rotarianos de Valença. Natural de Salvador, Henrique é Advogado e Economista. Durante sua trajetória profissional ocupou diversos cargos importantes na administração pública e privada. Durante a visita, Henrique e sua esposa Luciana foram presenteados pelo casal anfitrião Jaime e Marlene.

Em seu pronunciamento, o Governador Distrital, Henrique Trindade destacou a importância do Rotary Club para as comunidades e também para seus membros. “Quando alguém me pergunta o que eu ganho com o Rotary, minha resposta é, ‘ganho sorriso, ganho abraço, ganho afago, eu ganho o brilho nos olhos de uma criança’. Nas inúmeras entidades que nós temos visitado, nós saímos delas com mais força pra continuar nossa missão. O Rotary é dar de si antes de pensar em si, é fazer a diferença na vida dos outros, é amar o próximo, ajudar as pessoas, é isso que o Rotary faz desde 1905 e, se não fosse uma instituição séria, eficaz, respeitada, não estaria no mundo todo há 112 anos”, frisou Trindade que também pontuou algumas campanhas e ações sociais de iniciativa do Distrito 4550, como doações de ônibus de saúde móvel para hospitais e instituições filantrópicas.

O visitante fez questão de ressaltar suas impressões sobre o Rotary de Valença, elogiando sua organização: “Fiquei muito bem impressionado com os projetos que vocês fazem, em particular, além dos projetos que vocês fazem, a organização do clube, o Jaime e equipe merecem todos os nossos aplausos porque dos 16 clubes que eu visitei, foi disparado o mais organizado, vocês estão de parabéns. Eu falei pra Jaime que isso vai virar um case para apresentar pra outros clubes toda essa estruturação prévia que vocês têm e que é louvável”, observou o Governador Distrital.

*Confira Reportagem Completa na Edição 642 do Jornal Valença Agora