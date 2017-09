Com o objetivo de orientar as gestantes cairuenses sobre alimentação saudável, práticas corporais, transformações afetivas e emocionais na gestação e a importância de uma gravidez com saúde, a Secretaria da Saúde de Cairu, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem promovido rodas de gestantes.O atendimento teve início na Gamboa e Sede, seguindo para Morro de São Paulo e Boipeba, com a proposta de atender também as unidades satélites de Galeão, Zimbo e São Sebastião.

São nos primeiros momentos de vida que se encontra a raiz do desenvolvimento emocional e a matriz embrionária de funções fundamentais para o desenvolvimento das capacidades inter-relacionais. É um processo que vai sendo construído a partir das primeiras relações do bebê com sua mãe. No último trimestre de gestação a mulher se encontra em um estado de ‘prontidão psíquica’ para o nascimento do bebê, quando essa vinculação se torna mais forte. As últimas semanas de gestação são tão intensas no investimento do futuro bebê que alguns teóricos situam nesse período o “embrião” do processo de apego, e descrevem esse momento “como um estado muito especial da mãe”. Utilizar o método das Rodas de Conversa nesse momento, proporciona à gestante um espaço de troca: falar e ouvir sobre suas experiências e escutar profissionais pode trazer importantes repercussões para sua vida emocional. Esse processo de dialógico facilita a elaboração da ansiedade experimentada ao longo da gravidez e aumentada na proximidade do parto.

O NASF é formado por uma equipe multiprofissional composta por profissionais de diferentes campos de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes de Saúde da Família e de Atenção Básica para as populações específicas. A função primordial é o apoio matricial à atenção básica, a atuação ocorre de forma técnico-pedagógica através de atividades educativas e clínico-assistencial ,além de visita domiciliar.