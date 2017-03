Com muita irreverência e criatividade, a secretaria municipal da Juventude de Cairu (Sejuve) realizou várias ações inéditas no CarnaGamboa 2017, com intervenções artísticas, “blitz de consciência” (por um carnaval sem excessos) e a implantação da Arena Juventude Show, com palco armado em plena praia.

A Sejuve ofereceu uma programação exclusiva. Entre outras atividades, aconteceram os ensaios de fitdance no pôr do sol, com o grupo “Equipe Show Dance”, formado por bailarinos e instrutores de ritmos, coordenados pelos dançarinos Matheus Imperial, Thiago Mascarenhas, e William Santana. O “Equipe Show Dance” também fez participações especiais no palco principal, durante os shows da grade principal do CarnaGamboa. Outra grande atração de sucesso da Sejuve no CarnaGamboa foi o “Aki Fúria” (10ocupados), com as performances dos famosos youtubers Leozito Rocha e Dum Ice, que provocaram gargalhadas do público com suas inusitadas resenhas.

“Graças a Deus conseguimos implantar no CarnaGamboa mais um jeito de se divertir, de curtir o carnaval de forma descontraída, com muita alegria e atitudes educativas. As atividades foram voltadas para todos os públicos, mas principalmente para a nossa juventude, graças à visão inclusiva do prefeito Fernando Brito, do apoio irrestrito das secretarias do Município e do abnegado trabalho da equipe da Sejuve. Para o ano vamos fazer muito mais e ainda melhor”, afirma a secretaria da Juventude de Cairu, Luana Figueiredo.

Ascom/Cairu