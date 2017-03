Competição acontecerá na Praia de Guaibim nos dias 1º e 02 de abril

O primeiro dia de abril começará com muito esporte na Praia de Guaibim – distrito de Valença. A 3ª e 4ª etapas do Ranking Estadual de Ciclismo, realizado pela Federação Baiana de Ciclismo, movimentará a praia com a presença de centenas de ciclistas de várias cidades da Bahia. A programação terá início no sábado (1º) e conclusão do domingo (02), com a entrega da Premiação Às 13h no Guaibim Praia Hotel.

Confira a programação completa: